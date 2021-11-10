Общество

Псковские десантники совершили более 250 прыжков с парашютом

Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили более 250 прыжков с парашютом в ходе занятия по воздушно-десантной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 из самолетов Ан-2 с высоты 600 метров, при скорости воздушного судна при отделении парашютистов около 180 км/ч и интервалом отделения 3 секунды, уточнили в военном ведомстве.

Фото: пресс-служба Минобороны

Взлетев с аэродрома Кресты в Пскове, личный состав в полной экипировке, с оружием и снаряжением десантировался на площадку приземления Кислово под Псковом. После этого был организован сбор на площадке приземления, десантники отработали тактические задачи по захвату объектов условного противника.

Парашютная система Д-10 является основной в Воздушно-десантных войсках и позволяет десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением, с общей массой более 140 килограмм, добавили в Минобороны.