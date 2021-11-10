Общество

Европейскую Россию ждет короткая волна тепла

Европейскую Россию ждет короткая волна тепла в связи с очередным атлантическим циклоном, сообщает метеоцентр «Фобос».

«С начала ноября холод и снегопады накатывают волнами на Русскую равнину. И с каждой такой волной погода становится все более и более зимней. Однако, сейчас снова начинается фаза потепления. Сегодня большая часть региона за исключением Черноземья и Юга будет затянута облачностью. Но западнее линии Архангельск-Пенза ожидается уже не снег, а дожди! Дело в том, что в европейскую часть страны пробивается очередной атлантический циклон, и в течение дня он оттеснит зиму на северо-восток. Остальные районы охватят оттепели. В Центре и на Северо-Западе столбики термометров покажут около +5°С, а в южных широтах будет +10…+15°С», - говорится в сообщении.

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Синоптики отмечают, что это потепление окажется кратковременным, и уже в понедельник тот же самый циклон начнет забрасывать в Россию не атлантические, а арктические воздушные массы. «В результате в центральных областях опять подморозит — даже днем только 0...-5°С. А на севере Предуралья дневная температура вообще станет декабрьской: -7...-12°С. Чуть больше времени холоду потребуется для того, чтобы пробиться на юг России. Но и это неизбежно случится», - добавили они.