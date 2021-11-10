Общество

Архивисты опубликовали документ об ограблении китайца в Великих Луках в 1917 году

Государственный архив Псковской области опубликовал документ об ограблении китайца в Великих Луках в 1917 году.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

В социальных сетях архивисты разместили документ о направлении и. о. судебного следователя Великолукского окружного суда начальнику Великолукской уездной милиции в мае 1917 г. вещественных доказательств по делу об ограблении китайца Янь-Изнопь-Мишь. Как следует из материалов, у пострадавшего грабители забрали узел с вещами и «железный аршин» - линейку, которой пользовались портные. «Узел вернули, а вот аршин оставили в качестве вещественного доказательства», - отметили в госархиве.

Кроме того, опубликован документ о направлении и. о. судебного следователя Великолукскоо окружного суда начальнику Великолуцкой уездной милиции в мае 1917 года вещественных доказательств по делу о покушении на убийство. В документах упоминается крестьянка деревни Земцово Чупровской волости Невельского уезда Феодосия Барбосова. Следователь приобщил к материалам дела в качестве вещественного доказательства двуствольное ружье.