Общество

Псковское УФСИН обсудило с общественниками обеспечение прав осужденных в регионе

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провел рабочую встречу с председателем общественной наблюдательной комиссии региона пятого созыва Эдуардом Малиным и председателем Общественного совета при УФСИН Григорием Матвеевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В совещании также приняли участие заместитель начальника управления Игорь Кучмук и помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Главной темой рабочего совещания стало подведение итогов деятельности региональной ОНК и Общественного совета при УФСИН за 9 месяцев 2021 года, а также обсуждение проблемных вопросов, возникающих в процессе ежедневной деятельности, и механизмов межведомственного взаимодействия в их решении.

В рамках встречи руководство пенитенциарного ведомства поблагодарило представителей общественности за долголетнее конструктивное сотрудничество. Эдуард Малин и Григорий Матвеев, в свою очередь, отметили со стороны УФСИН оперативную помощь в решении возникающих рабочих вопросов, после чего участники наметили дальнейшие пути сотрудничества в части обеспечения прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе запланировали совместные выезды в учреждения, подведомственные УФСИН России по Псковской области.