Общество

Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Порховского района

Координационный совет профорганизаций Порховского района подписал соглашение о сотрудничестве с местной администрацией 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

Фото: СОП Псковский облсовпроф

В рамках реализации решений областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 11 ноября вновь созданный координационный совет профорганизаций Порховского района избрал на пост председателя Валентину Никандрову, члена профсоюза работников культуры. Новый председатель в рамках своих полномочий подписала соглашение о взаимодействии с администрацией Порховского района.

Со стороны администрации соглашение подписал глава района Юрий Семенов. Следующим этапом совместной деятельности станет создание муниципальной трехсторонней комиссии, этот вопрос практически решен, отметили в областном совете профсоюзов.

На мероприятии присутствовал заместитель председателя общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Ольга Шелобанова, руководители отраслевых организаций профсоюзов Псковской области.

«В Порховском районе высокий уровень социального партнерства, и в то же время, нам есть над чем работать, что совершенствовать. Уверен, что сообща у нас все получится!» – отметил в ходе встречи председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Он вручил благодарственные письма администрации региона за подписью губернатора Михаила Ведерникова за вклад в развитие профсоюзного движения на территории Псковской области.