Общество

Пожилые псковичи получают продукты и лекарства от волонтеров «Единой России»

Пожилые псковичи ежедневно получают продукты и лекарства от волонтеров «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Волонтерский центр «Единой России» работает в Псковской области под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского. Волонтеры, в число которых входят депутаты регионального и муниципального уровней, ежедневно помогают людям.

Жители региона часто обращаются с просьбой о получении в поликлинике по рецепту жизненно необходимых лекарств и их доставке. Также добровольцы партии доставляют продукты пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Автоволонтеры привозят врачей на вызовы пациентов, а также бесплатно подвозят пожилых граждан, мам с детьми в медицинские учреждения, чтобы поддержать людей в этот непростой для всех период.

«Уже два года волонтерский центр партии оказывает помощь людям. Депутаты со своей стороны активно включаются в эту работу, и помогают людям на своих округах», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян.

Оставить свою заявку на получение помощи можно по телефону горячей линии: 8 (800) 444 07 13.