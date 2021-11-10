Общество

Более 800 жителей Великих Лук с коронавирусом лечатся на дому

Лечение от коронавирусной инфекции на дому на данный момент в Великих Луках получают 820 человек. Об этом в еженедельном обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте, сообщил глава города Николай Козловский.

«Эпидситуация в Великих Луках остается напряженной, хотя динамика ежедневного прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией снизилась. Еженедельно коронавирусом заболевает более 250 великолучан, третью часть которых отправляют на стационарное лечение. Загрузка коечного фонда держится на уровне 75% процентов. Это при том, что, помимо великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы, пациентов с COVID-19 лечат также на базе Великолукской межрайонной больницы», - отметил Николай Козловский.

Под медицинским наблюдением по контакту сегодня в городе находятся 1000 человек.

По словам главы Великих Лук, на фоне растущих показателей заболеваемости увеличивается и количество желающих сделать прививку от инфекции. На сегодняшний день в городе первым компонентом вакцины привились свыше 26 000 взрослого населения, более 24 700 великолучан вакцинировались двумя аппликациями «Спутника V», еще 2 530 горожан привились «Спутником Лайт». Число ревакцинированных жителей города достигло 870.

Николай Козловский напомнил графики работы пунктов вакцинации в Великих Луках:

В торговом центре «Апельсин» прививочный пункт работает ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 20.00, перерыв - с 15.00 до 15.30, в выходные дни пункт открыт с 11.00 до 14.00.

В торговом центре «Рубин» пункт вакцинации работает для организованных трудовых коллективов по предварительной записи в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

«Думаю, у каждого есть возможность найти время, чтобы сделать прививку. Для этого созданы все условия. Давайте вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее снизить уровень заболеваемости», - добавил глава Великих Лук.