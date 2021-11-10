Более 800 жителей Великих Лук с коронавирусом лечатся на дому

Лечение от коронавирусной инфекции на дому на данный момент в Великих Луках получают 820 человек. Об этом в еженедельном обращении, опубликованном в инстаграм-аккаунте, сообщил глава города Николай Козловский.
Под медицинским наблюдением по контакту сегодня в городе находятся 1000 человек.
По словам главы Великих Лук, на фоне растущих показателей заболеваемости увеличивается и количество желающих сделать прививку от инфекции. На сегодняшний день в городе первым компонентом вакцины привились свыше 26 000 взрослого населения, более 24 700 великолучан вакцинировались двумя аппликациями «Спутника V», еще 2 530 горожан привились «Спутником Лайт». Число ревакцинированных жителей города достигло 870.
Николай Козловский напомнил графики работы пунктов вакцинации в Великих Луках:
«Думаю, у каждого есть возможность найти время, чтобы сделать прививку. Для этого созданы все условия. Давайте вместе сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее снизить уровень заболеваемости», - добавил глава Великих Лук.