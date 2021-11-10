Общество

Псковские пенсионеры предпочитают смартфоны кнопочным телефонам - исследование

Эксперты МегаФона составили портрет абонентов за 60. Оказалось, что все больше людей старшего поколения предпочитают перейти с кнопочного телефона на современный смартфон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

За последние два года объем потребляемого пожилыми людьми интернет-трафика вырос вдвое.

Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 10% и составила 17% от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели средней ценовой категории – Samsung Galaxy A10, Huawei Honor 7A,Samsung Galaxy J1 2016.

«Самоизоляция запустила процесс цифровизации, в том числе и для пенсионеров. У них появились новые потребности, которые можно удовлетворить только с помощью современных гаджетов. Например, доставка продуктов, лекарств, получение госуслуг и так далее. Поэтому количество кнопочных телефонов у наших абонентов старше 60 уменьшилось примерно на 9% – до 42%, среди всех пользователей кнопочными телефонами», – отметил директор Псковского отделения МегаФона Александр Долгих.

Вместе с тем за прошедший год в полтора раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Псковского региона старше 60 лет скачивал в среднем по 2,1 Гб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 20 песен ежедневно. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился почти до 3,5 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть фильм «Весна на заречной улице» в среднем качестве. Почти 60% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в Псковском, Гдовском, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах.

Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Псковской области среди абонентов оператора старше 60 лет выросло в 2 раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила почти 15% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной категории.

При этом ожидаемо, что больше всего пожилые жители региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в два раза чаще.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 миллиона клиентов.