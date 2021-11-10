Общество

Сквер на проспекте Энтузиастов украсят к Новому году по просьбе псковичей

Расширился список мест, которые украсят к Новому году в городе Пскове. Об этом заявил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в Instagram.

В частности, по просьбе псковичей к празднику преобразится парк на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов.

«Изначально парк не планировали украшать, но в администрацию Пскова обратились горожане с просьбой сделать это. Мы услышали псковичей и приняли решение украсить парк. Сделает это казенное учреждение "Специализированная служба". В силу ограниченности городского бюджета, мы сможем украсить не весь парк. Но украшения появятся», - рассказал Борис Елкин.

По его словам, иллюминация появится на деревьях. Кроме того, в парке установят малые архитектурные формы.

«В целом, у нас большие планы по украшению города. Благодаря администрации региона, у нас появились на это деньги. В этом году мы украсим большое количество домов, площадь Ленина, сквер на Четырех углах и Мирожский парк. Часть закупок уже прошла. Надеюсь, каждый год мы будем увеличивать и украшать больше общественных пространств и скверов. Часть украшений планируем оставить на постоянной основе, чтобы включать их в определенный моменты для жителей и гостей Пскова. Пусть жителям города будет не стыдно за город, в котором они проживают», - отметил Борис Елкин.

Также, заметил он, главная новогодняя елка будет аналогична той, которую устанавливали в прошлом году.

Смотрите также Новогодней иллюминацией Пскова займется фирма, обслуживающая светофоры

«Постараемся хорошо украсить Детский парк. По этому вопросу мы работаем с главным архитектором области и комитетом по культуре», - пояснил исполняющий полномочия сити-менеджера.

Кроме того, по словам Бориса Елкина, на Новый год планируется проведение салюта, и уже готовится его закупка.