Общество

Вакансия нотариуса появилась в Порховском районе

Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой по Порховскому нотариальному округу, объявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по региону.

Заседание конкурсной комиссии состоится 20 января 2022 года в 10.00 в помещении Нотариальной палаты по области (НППО) на улице Советской, 60 А в Пскове. Заявления на участие в конкурсе принимают с 12 ноября по 22 декабря этого года. Документы можно предоставить по адресу: улица Гоголя, 4, кабинеты 3, 6.

Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых документов нужно подать секретарю конкурсной комиссии Вадиму Сиверскому, контактный телефон:8 (8112) 53-19-01, e-mail: ru60@minjust.gov.ru.

К участию в конкурсе в соответствии со статьей 2 Основ допускаются граждане РФ:

получившие высшее юридическое образование в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования;

имеющие стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет;

достигшие возраста 25 лет, но не старше 75 лет;

сдавшие квалификационный экзамен.

Не допускаются к участию в конкурсе кандидаты:

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

признанные недееспособным или ограниченное в дееспособности решением суда, вступившим в законную силу;

состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;

осужденные к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей нотариуса, по вступившему в законную силу приговору суда, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости за умышленное преступление;

представившие подложные документы или заведомо ложные сведения при назначении на должность нотариуса;

ранее освобожденные от полномочий нотариуса на основании решения суда о лишении права нотариальной деятельности по основаниям, установленным основами, в том числе в связи с неоднократным совершением дисциплинарных проступков или нарушением законодательства Российской Федерации (за исключением случаев сложения нотариусом полномочий в связи с невозможностью исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья).

Лица, сдавшие квалификационный экзамен, но не приступившие к работе в должности помощника нотариуса или к замещению временно отсутствующего нотариуса, или не назначенные на должность нотариуса в течение трех лет с момента сдачи экзамена либо имеющие перерыв свыше пяти лет в работе в должности нотариуса (после сложения полномочий), помощника нотариуса или в замещении временно отсутствующего нотариуса, допускаются к конкурсу только после повторной сдачи квалификационного экзамена, отметили в ведомстве.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: