Общество

Лайфхаками улучшения мобильной связи поделились с Виктором Остренко жители Дуравино

Поводом для выездного приема граждан вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Виктора Остренко в деревне Дуравино Печорского района послужило коллективное письмо, в котором жители помимо традиционных проблем малонаселенных отдаленных деревень – распутицу и отсутствие уличного освещения – пожаловались на очень плохое качество мобильной связи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Ребятишки в деревню не хотят ехать, потому что связи нет и интернета нет. Летом еще ладно – им есть чем на улице заняться. А сейчас вот каникулы были, дома в городе сидели», - поделилась переживаниями односельчан пенсионерка Вера Матюшина. По словам жительницы Дуравино, ноутбук, который сын подарил ей несколько лет назад, оценить в деле не удалось – так и лежит на столе.

Мобильными телефонами в деревне пользуются в зависимости от погоды: «Если хорошая, то позвонит кто-нибудь, поговорим, а как непогода – у нас связи нет». Но, как добавила Вера Матюшина, даже солнце и отсутствие ветра не гарантирует устойчивую мобильную связь – в доме телефон ловит сеть только в одном месте: «Связь берет только на диване: чуть вбок – и все, ничего не слышу».

Глава Круппской волости Светлана Жирнова, которая вместе с Виктором Остренко приехала в Дуравино, подтвердила, что проблема с интернетом и мобильной связью повсеместная. «Года три назад при наличии тех же вышек связь была намного лучше. В Круппе в школе в одной половине здания связь хорошая, а в другой совсем плохая, хотя вышка из окна видна», - рассказала руководитель муниципального образования.

Светлана Жирнова признала, что для деревенских жителей практически недоступен ни портал «Госуслуги», ни другие востребованные интернет-ресурсы, и обратила внимание еще на одну особенность – раньше при отключении света при ЧС мобильная связь долго не пропадала, а сейчас уже через час после отключения электричества все мобильные телефоны молчат – резервные аккумуляторы заряд не держат.

Виктор Остренко напомнил, что депутаты областного Собрания обсуждали проблему качества мобильной связи на октябрьской сессии, тогда в ходе дискуссии прозвучали предположения о снижении мощности передающих станций, на которую сотовые операторы идут для экономии электроэнергии.

«Подход мобильных операторов по сути такой: раз на этой территории плотность населения небольшая, нам это коммерчески невыгодно. Но обеспечение отдаленных деревень доступной мобильной связью – это вопрос качества жизни и безопасности. Понятно, что коммерческие предприятия думают в первую очередь о своей выгоде, но здесь важно не забывать о социальной стороне вопроса, тем более, что в установку новых вышек мобильной связи государство также вкладывает значительные бюджетные средства», - напомнил депутат.

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Вице-спикер сообщил о планах по установке на территории Круппской волости дополнительной базовой станции сотового оператора – в настоящее время идет согласование земельного участка. «У нас есть рабочий формат взаимодействия с профильным управлением администрации региона. Задача заключается в сопровождении основных решений с учётом обращений граждан», - добавил Виктор Остренко.

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Напомним, по итогам парламентского обсуждения проблемы доступности мобильной связи на территории региона комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию готовит пакет предложений. Документ, который сейчас члены комитета прорабатывают совместно с председателем Собрания Александром Котовым и и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации области Виталием Рахмановым, будет вынесен на ноябрьскую сессию регионального парламента.