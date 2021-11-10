Общество

Псковский эксперт заявил о 50-летнем отставании России по уровню экокультуры

По уровню экологической культуры Россия отстает от практик западных стран примерно на 40-50 лет. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель проекта «Экомышление», член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

«Нам надо перенимать опыт западных стран, там с экологией все намного лучше. На данный момент по уровню развития экологической культуры мы отстаем от западных стран примерно лет на 40-50, а сейчас семимильными шагами стараемся их нагнать», - заметил Сергей Елизаров. Он пояснил, что такие выводы можно сделать по времени запуска экологической реформы в стране - в России она стартовала в 2017 году.

Эколог отметил, что сейчас в России активно развивается экологизация населения, экологическое просвещение, что закрепили, в частности, внесенные в Конституцию поправки. По его мнению, для успешного внедрения в жизнь людей экологических привычек и ответственного отношения к окружающей среде со временем в стране нужно будет ужесточать экологические штрафы.

«Постепенно надо повышать штрафы, но при этом важно смотреть на реакцию людей. Но мы должны понимать, что людей, которые не мусорят и ведут осознанный образ жизни, эти штрафы и не коснутся», - заключил Сергей Елизаров.