Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Благоустройство для всех
Дима Билан юбилейный тур
Моя История вкусных завтраков
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
доставка еды в пскове
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.11.2021 13:031 Врач на удаленке 12.11.2021 17:380 «Ромбы» и «кольца» украсят Псков к Новому году 12.11.2021 17:080 Псковский эксперт заявил о 50-летнем отставании России по уровню экокультуры 12.11.2021 17:021 Прокуратура Пскова через суд лишила отцовства жителя Таджикистана 12.11.2021 16:440 Автор проекта моглинского мемориала: Это не комната страха, это история 12.11.2021 16:374 Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3715 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1530 Псковский губернатор привился от коронавируса 09.11.2021 09:289 Медики сообщили псковичке о положительном тесте на COVID-19 в очереди в поликлинике
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский эксперт заявил о 50-летнем отставании России по уровню экокультуры

12.11.2021 17:08|ПсковКомментариев: 0

По уровню экологической культуры Россия отстает от практик западных стран примерно на 40-50 лет. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщил руководитель проекта «Экомышление», член Общественной палаты Псковской области, член Экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров. 

«Нам надо перенимать опыт западных стран, там с экологией все намного лучше. На данный момент по уровню развития экологической культуры мы отстаем от западных стран примерно лет на 40-50, а сейчас семимильными шагами стараемся их нагнать», - заметил Сергей Елизаров. Он пояснил, что такие выводы можно сделать по времени запуска экологической реформы в стране - в России она стартовала в 2017 году. 

Эколог отметил, что сейчас в России активно развивается экологизация населения, экологическое просвещение, что закрепили, в частности, внесенные в Конституцию поправки. По его мнению, для успешного внедрения в жизнь людей экологических привычек и ответственного отношения к окружающей среде со временем в стране нужно будет ужесточать экологические штрафы. 

«Постепенно надо повышать штрафы, но при этом важно смотреть на реакцию людей. Но мы должны понимать, что людей, которые не мусорят и ведут осознанный образ жизни, эти штрафы и не коснутся», - заключил Сергей Елизаров.

Теги: #Псковская область #штраф #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?
В опросе приняло участие 537 человек
12.11.2021, 17:380 «Ромбы» и «кольца» украсят Псков к Новому году 12.11.2021, 17:291 Большинство сотрудников Псковской областной филармонии привились от COVID-19 12.11.2021, 17:191 В семи дворах Пскова завершили основные ремонтные работы 12.11.2021, 17:080 Псковский эксперт заявил о 50-летнем отставании России по уровню экокультуры
12.11.2021, 17:051 Борис Елкин рассказал о преимуществах бело-лунных светофоров 12.11.2021, 17:021 Прокуратура Пскова через суд лишила отцовства жителя Таджикистана 12.11.2021, 16:560 Дима Билан посетит Псков во время юбилейного тура 12.11.2021, 16:440 Автор проекта моглинского мемориала: Это не комната страха, это история
12.11.2021, 16:374 Выступившую за отмену QR-кодов псковичку заподозрили в организации несанкционированного митинга 12.11.2021, 16:310 Двух мигрантов осудили за попытку незаконно пересечь границу в Печорском районе 12.11.2021, 16:200 ВТБ Онлайн до конца года станет полностью доступным для клиентов с нарушением зрения 12.11.2021, 16:083 Елизавета Барышникова: Нужны очень серьезные вложения в Губернаторский оркестр
12.11.2021, 16:010 Умер академик РАН, выдающийся кардиолог Евгений Чазов 12.11.2021, 15:590 Лайфхаками улучшения мобильной связи поделились с Виктором Остренко жители Дуравино 12.11.2021, 15:500 Вакансия нотариуса появилась в Порховском районе 12.11.2021, 15:457 Администрация планирует замену аттракционов в Пскове
12.11.2021, 15:380 Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове временно закроют с 16 ноября 12.11.2021, 15:350 Курчатовский институт проведет соревнования в псковском технопарке 12.11.2021, 15:300 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? ВИДЕО 12.11.2021, 15:274 Велик могучим русский языка!
12.11.2021, 15:230 ВТБ: Выдачи автокредитов в России превысят в этом году триллион рублей 12.11.2021, 15:176 В поликлинике потеряли результаты теста на COVID-19 онкобольной псковички 12.11.2021, 15:100 Деньги и симфония: псковская филармония приглашает на лекцию о классической музыке 12.11.2021, 15:030 Псковские пенсионеры предпочитают смартфоны кнопочным телефонам - исследование
12.11.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции, посвященой проекту «Экомышление» 12.11.2021, 14:580 Сквер на проспекте Энтузиастов украсят к Новому году по просьбе псковичей 12.11.2021, 14:541 В Кремле оценили идею введения QR-кодов на транспорте 12.11.2021, 14:481 Создание музейного комплекса в Самолве обсуждают с федеральными экспертами
12.11.2021, 14:450 Житель Дновского района извинился в суде за кражу ведра 12.11.2021, 14:370 Новую ветлабораторию планируют построить в Псковской области 12.11.2021, 14:310 Сбер снижает ставки по ипотеке при ее оформлении по двум документам 12.11.2021, 14:220 Фонари установили на пешеходных переходах в деревнях Псковской области
12.11.2021, 14:151 Музыкальный театр в Пскове необходим - Елизавета Барышникова 12.11.2021, 14:100 Умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин 12.11.2021, 14:084 Пожилые псковичи получают продукты и лекарства от волонтеров «Единой России» 12.11.2021, 14:051 Два ДТП затрудняют движение на улице Коммунальной в Пскове
12.11.2021, 14:030 День без дождя обещают псковские синоптики 13 ноября 12.11.2021, 13:574 Пскович типичный, любвеобильный 12.11.2021, 13:578 «Алкоголики гадят и орут»: в Пскове просят закрыть торгующий ночью спиртным магазин 12.11.2021, 13:510 Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Порховского района
12.11.2021, 13:460 Данные 500 тысяч владельцев поддельных справок о вакцинации появились в Сети 12.11.2021, 13:411 Еще один мясокомбинат строят в Псковской области 12.11.2021, 13:340 Новый директор псковского музея озвучила план действий по перемещению скандально известных икон 12.11.2021, 13:272 В Госдуме предложили выдавать QR-коды переболевшим COVID-19 без обращения к врачу
12.11.2021, 13:212 Сбербанк отмечает сегодня 180-летие 12.11.2021, 13:151 Фрески в Анастасиевской часовне в Пскове могут быть утеряны – специалисты 12.11.2021, 13:075 Интерактив: Недетская проблема 12.11.2021, 12:512 «Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров. ВИДЕО
12.11.2021, 12:380 Пользователи Tele2 смогут обменять минуты на новый смартфон 12.11.2021, 12:320 Запрет на продажу недвижимости сподвиг великолучанку погасить кредитный долг 12.11.2021, 12:140 Псковская полиция получила более 10 сообщений о незаконном обороте наркотиков 12.11.2021, 12:082 Лифты в 18 многоэтажках Пскова меняют в рамках программы капремонта
12.11.2021, 12:000 «Подстрочник»: Смогла ли псковская культура адаптироваться к новым-старым ограничениям? 12.11.2021, 11:5618 Экс-губернатор Псковской области возглавил национальную транспортную компанию 12.11.2021, 11:481 Более 800 жителей Великих Лук с коронавирусом лечатся на дому 12.11.2021, 11:430 От COVID-19 в Псковской области скончались еще пять человек
12.11.2021, 11:413 Необычный топор нашли псковские археологи 12.11.2021, 11:372 Псковские призывники с безупречной репутацией отправились служить в Росгвардию 12.11.2021, 11:242 Гордуме предлагают согласовать кандидатуру Олега Сладковского на пост директора «Снежинки» 12.11.2021, 11:161 Псковские налогоплательщики пополнили бюджет области более чем на 16 млрд рублей
12.11.2021, 11:130 Для псковичей подготовили подборку лучших рецептов согревающих напитков 12.11.2021, 11:051 «Хайпожоры»: О жизни с QR-кодами и аргументации антиваксеров 12.11.2021, 11:000 Дом подожгли неизвестные в Красногородском районе 12.11.2021, 10:562 Интерактив: Побойтесь бога
12.11.2021, 10:480 АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия комплектующих 12.11.2021, 10:460 Николай Козловский о ремонте дорог: Продолжаем работать, не снижая темпов 12.11.2021, 10:240 Житель Великих Лук получил травму лица после употребления алкоголя 12.11.2021, 10:1119 Псковичка простояла почти 3 часа в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике
12.11.2021, 10:055 Каверинская библиотека может еще на год остаться в здании на Сиреневом бульваре 12.11.2021, 09:550 В Пскове заработал новый светофор на улице Поземского 12.11.2021, 09:500 Псков отметили на конкурсе студенческих общежитий 12.11.2021, 09:410 Женщину будут судить за убийство собутыльника в Дно
12.11.2021, 09:307 В Чечне предложили запретить упоминание в СМИ национальности преступников 12.11.2021, 09:230 Победителей спортивного онлайн-соревнования определили в Себеже 12.11.2021, 09:150 Эксперт предложила отказаться от «безумного» сельского хозяйства 12.11.2021, 09:100 Мужчина получил травмы в результате наезда автомобиля в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru