Общество

Наталия Соколова рассказала, как уберечь детей от опасностей зимой

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала, как обезопасить детей от травматизма зимой. Информацией она поделилась на своей личной странице в Instagram.

«Октябрьские сводки заставили изрядно поволноваться», - отметила Наталия Соколова. К традиционным ДТП и бытовым травмам прибавился прыжок с моста, добавила детский омбудсмен.

«А вот случайное падение подростка с высоты заброшенного здания бывшего офицерского клуба стоило ему здоровья. Парень до сих пор находится в больнице, все мы очень переживаем за него и желаем скорейшего выздоровления», - написала уполномоченный по правам ребенка.

Четвертый год в России проходит акция «Безопасность детства», направленная не только на профилактику травматизма детей, но и на выявление рисков и угроз для жизни, здоровья и безопасности граждан. Это мониторинг состояния объектов и территорий, пешеходных маршрутов, пляжей и так далее.

На заседании рабочей группы Наталия Соколова совместно с представителями региональных управлений МВД, МЧС, а также с комитетом по образованию и региональным следственным управлением Следственного комитета России обсудили план действий на зимний период акции по безопасности детей.

Среди основных задач, помимо проведения информационной кампании и включения несовершеннолетних в процесс, выявления, обозначения и предупреждения рисков, выделили следующие:

дорожно-транспортные происшествия, в том числе, связанные с погодными условиями. На улице начало рано темнеть. Не стоит забывать носить светоотражатели на сумке или одежде. Автовладельцам нужно своевременно подготовить транспортные средства к зимним дорогам и соблюдать скоростной режим.

Пожары. В этом году по причине детской шалости с огнем в Псковской области произошло 3 пожара. К счастью, дети не пострадали, добавила детский омбудсмен.

Родители не должны оставлять детей без присмотра. «Учите обращаться с бытовыми приборами», - подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, скоро водоемы покроются льдом. «Это будет требовать повышенного внимания к поведению детей на льду», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Она также призвала псковских родителей напоминать детям правила безопасности и вместе с ними смотреть социальные ролики на эти темы.