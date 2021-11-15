Общество

«Титан-Полимер» продолжит поддерживать проект «Экомышление» в 2022 году

Псковский завод «Титан-Полимер» в следующем году продолжит поддерживать проект «Экомышление» вне зависимости от того, получит ли проект финансирование от Фонда президентских грантов. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

«Мы считаем, что любое промышленное предприятие должно следовать принципам экологической ответственности не только на производстве, но и в жизни — участвовать в экологической программе региона, организовывать свои авторские просветительские проекты. Мы стараемся активно поддерживать инициативы эковолонтеров, в частности, поддержали проект "Экомышление". Он очень актуален, наш регион может гордиться этой практикой, ведь мы видим такие прекрасные результаты», - отметила Снежанна Ермолаева.

Она также добавила, что «Титан-Полимер» реализует и собственные экологические инициативы. Так, его проект «Экосуббота», направленный на формирование экопривычек, в этом году стал финалистом премии «Мы вместе».

«Каждую субботу в социальных сетях мы делимся полезной информацией об осознанном потреблении, об эколигических привычках, которые каждый может с легкостью внедрить в свою жизнь», - пояснила директор завода по коммуникациям.

По словам Снежанны Ермолаевой, «Титан-Полимер» в дальнейшем будет совершенствовать и приумножать свою деятельность с сфере экологии.

Напомним, проект «Экомышление» запустили в феврале 2021 года. Он подразумевает проведение экологических уроков для детей 5-7 классов. Финансирование проекта составило 500 тысяч рублей. Кроме того, такую же сумму на закупку экологических подарков для участников проекта выделил псковский завод «Титан-Полимер». На эти деньги приобрели экосумки, термостаканы, двух- и трехсекционные урны, которые устанавливают в образовательных учреждениях.

Напомним, проект «Экомышление реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.