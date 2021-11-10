Общество

В Пскове отметили 30-летие профсоюза работников радиоэлектронной промышленности

Торжественное собрание профсоюзного актива работников радиоэлектронной промышленности в честь наступающего 30-летия со дня его образования состоялось сегодня, 12 ноября, в малом зале СОП Псковский облсовпроф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профессиональных союзов.

В облсовпрофе напомнили, что 20 ноября 1991 года в городе Санкт-Петербурге на I (учредительном) съезде был утвержден Устав профсоюза, приняты «Основные направления деятельности профсоюза на 1991-1996 годы». В настоящее время профсоюз является объединением трудящихся радиоэлектронного комплекса России и насчитывает в своих рядах около 130 тысяч членов.

В рамках собрания председатель обкома профсоюза Людмила Зеркаль поздравила профактив с наступающим праздником и вручила почетные грамоты за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе по защите социально-трудовых интересов членов профсоюза.

Именно на плечах председателей профкомов, профактивистов лежит решение многих жизненно важных вопросов по созданию современных трудовых и социально-бытовых условий работникам, контролю за состоянием охраны труда, обеспечению правовой защищенности трудящихся, достижению достойного уровня оплаты труда и социальных гарантий и многое другое, подчеркнули в облсовпрофе.