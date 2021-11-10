Общество

Псковичам объяснили ситуацию с задвоением платежей за ТКО

В ООО «Экопром» поступают обращения о том, что через «Сбербанк онлайн» начали повторно выставляться счета на услуги по обращению с ТКО, начиная с 9 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, такие обращения поступили от жителей Опочецкого, Плюсского и Порховского районов.

В связи с повторными начислениями населению Псковской области платежей за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, АО «Псковские коммунальные системы» пояснили что, при выгрузке платежей в Сбербанк произошла повторная выгрузка квитанций за октябрь 2021 года.

Таким образом, АО «Псковские коммунальные системы» будет производить сверку платежей. В следующем месяце населению с задвоенными платежами начисления за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами производится не будут.

«Если вы уже оплатили услуги по обращению с ТКО и вам заново пришло оповещение о выставленной сумме за услугу - оплачивать ее не нужно, чтобы предотвратить задвоение платежа», - объяснили в «Экопроме».

Центр обслуживания клиентов компании «Экопром»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков) и 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). Электронная почта: ro_pskov@mehuborka.ru.