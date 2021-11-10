Общество

В Новосокольническом районе ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы

В Новосокольническом районе ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Зараженное животное выявлено на железнодорожной станции Гущино в Пригородной волости. «Там хозяин нашел на своем участке мертвое дикое животное – лису. Ветеринарные специалисты выехали на место, отобрали патологический материал, доставили в лабораторию. Лабораторные исследования установили бешенство», - говорится в сообщении.

На территории личного подворья и прилегающей территории в радиусе 1 км введен 60-дневный карантин