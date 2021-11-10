Тренинги по развитию надпрофессиональных навыков провели для студентов псковских колледжей

Семинар по развитию надпрофессиональных навыков «Soft Skills Russia» для учащихся профессиональных образовательных организаций состоялся на базе Псковского кооперативного техникума сегодня, 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Его слушателями стали студенты из Пскова, Опочецкого, Дедовичского, Дновского районов, а также учащиеся из Великих Лук, которые присоединились к мероприятию в формате видео-конференц-связи.
В рамках семинара приглашенные федеральные спикеры провели тренинги по развитию надпрофессиональных и личностных навыков. На курсе обсуждались и практики успешных социальных проектов. Учащиеся предложили свой вариант акций по реализации ряда общероссийских добровольческих проектов. В их числе, например, проект «Желтые обои», который предусматривает помощь одиноким пожилым гражданам в вопросе благоустройства жилья. Программа «Мамин день» предполагает поиск партнеров для организации досуга мам, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые учащиеся выбрали проект «Домашние клоуны», направленный на оказание психологической помощи детям с ОВЗ. Проработанные студентами акции будут опубликованы на портале «Российского движения колледжей» после чего произойдет отбор участников на очный чемпионат «Soft Skills Russia».
«Мероприятие для нас очень значимо. Студенты смогут развить в себе навыки общих компетенций, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, для социализации в обществе. На мой взгляд, это будет полезно как для становления личности, так и для будущей профессиональной деятельности. Надеюсь, что студенты передадут полученные сегодня знания однокурсникам в свои техникумы и колледжи», — отметила заместитель директора Псковского кооперативного техникума по воспитательной работе Екатерина Савичева и выразила надежду, что среди этих ребят, наверняка, есть и те, кто затем будет представлять регион на чемпионате «Soft Skills Russia».
В дальнейшем студентов будет курировать региональный наставник от «Российского содружества колледжей». Для учащихся, заинтересованных в дальнейшем развитии своих навыков, организованы и дополнительные онлайн-курсы на сайте «Российского движения колледжей».
Организаторами семинара выступило ООО «Российское содружество колледжей».