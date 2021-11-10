Общество

Псковский детский фонд запускает новогоднюю благотворительную акцию

Псковское областное отделение Российского детского фонда объявило о старте традиционной благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе детского фонда, главная задача акции – объединить неравнодушных людей, готовых порадовать подарками детей из нуждающихся семей, интернатных учреждений и служб социальной реабилитации несовершеннолетних Псковской области.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В прошлом году с помощью неравнодушных людей детскому фонду удалось передать подарки для более 2 600 детей. «В этом году сотрудники и волонтеры организации планируют порадовать не меньшее количество детей: передать для них сладкие подарки, игрушки и реализовать благотворительные проекты по закупке спортивного инвентаря и товаров для занятий по профессиональной подготовке для ребят из интернатных учреждений области», - отметили в пресс-службе.

«Новый год – время волшебства и добрых дел! Сотрудники фонда мечтают, чтобы праздник пришел ко всем детям, вселяя им веру в мечту и волшебство Нового года. Акция может состояться только благодаря неравнодушным людям! К сбору средств на закупку сладких подарков, а также на реализацию благотворительных проектов в пользу воспитанников интернатных учреждений приглашаются представители бизнес-структур, власти и частные лица», - сообщили в детском фонде.

Сотрудники Фонда уже начали активную фандрайзинговую кампанию, обращаясь к постоянным и потенциальным благотворителям. Присоединиться к акции можно следующими способами:

1) принести до 20 декабря конфеты и сладости (сок объемом 0,2 л, печенье в пачках) в офис детского фонда, из которых волонтеры сформируют подарки;

2) перечислить денежные средства через сайт организации: https://child-pskov.ru/page20035495.html или на расчетный счет детского фонда банковским переводом с пометкой «Благотворительное пожертвование на рождественские и новогодние праздники для нуждающихся детей и сирот. НДС – нет»:

Р/с 40703810600000000141 Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

БИК 045805722 ИНН 6027006057

3) перевести пожертвование через приложение «СберБанк» или в банкомате, введя ИНН организации: 6027006057;

«Вместе мы сможем порадовать сотни детей и подарить им настоящее новогоднее чудо!» - добавили в детском фонде.