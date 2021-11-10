Александр Юров: Новое оборудование в онкодиспансере позволяет точечно удалять раковые опухоли

Новый линейный ускоритель стоимостью 120 млн рублей появился в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере, его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Юров.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Александра Юрова
Все сотрудники онкодиспансера, которые работают на этом аппарате, прошли специализированное обучение, в том числе в Москве. В день на нем лечат порядка восьми пациентов, добавил главврач диспансера.
Он также сообщил, что в этом году в рамках нацпроекта в учреждение закупят новый аппарат компьютерной томографии.