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Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров прибыл в Псков

Российский автогонщик, экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров сегодня, 13 ноября, находится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

По предварительной информации, визит Виталия Петрова в Псков связан с недавно открытой в городе газовой заправкой Брянской нефтяной компании.

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Виталий Петров родился в городе Выборге Ленинградской области и известен под прозвищем «Выборгская ракета». С 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 он был пилотом команды «Рено» в «Формуле-1». С 17 февраля 2012 года по 1 февраля 2013 стал пилотом команды Caterham F1 Team.

Он - первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира «Формулы-1» и первый российский гонщик, завоевавший подиум на Гран-при «Формулы-1». Виталий Петров - заслуженный мастер спорта России.