Общество

В состав жюри «Мисс и Миссис Псков» вошли более 15 экспертов

Организаторы конкурсов красоты «Мисс и Миссис Псков» представили членов жюри мероприятия. В его состав вошли 16 экспертов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Определять победительниц конкурса красоты в Пскове будут:

— президент федерации «Миссис Санкт-Петербург», организатор и директор конкурса «Миссис Санкт- Петербург» и «Миссис Ленинградская область», организатор и директор «Миссис Балтия» и «Миссис Северо-Запад», региональный директор конкурса Mrs. Globe по странам СНГ, Балтии и на территории Финляндии, учредитель международного конкурса Mrs. Interunion, лауреат правительственных премий «Деловая Петербурженка», «Женщина года» и дипломант премии «Эксперт Северо-Запад», многократный обладатель городских, российских и международных премий и наград, член жюри российских и международных конкурсов красоты и таланта, учредитель общероссийских премий Fashion mama и Teen Awards Наталья Рогова,

— член избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Илья Можаев,

— стилист, руководитель лаборатории стиля Serginnetti, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модного преображения» портала ЦДИ Елена Новичкова,

— дизайнер-модельер меховых изделий, обладательница титула «Гран-при конкурса «Миссис бабушка Псков 2017», обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко,

— действующая Мисс Псков 2020 Юлия Яковлева,

— Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006, Первая Вице-Мисс Карелия 2005 Кристина Ларченко,

— действующая Миссис Псков 2020 Алена Силина,

— директор строительной компании AV-house Александр Васильев,

— действующая Миссис Великие Луки 2021, модель Екатерина Качанова,

— телеведущая Новгородского областного телевидения, многодетная мама, директор конкурса красоты и материнства «Миссис Великий Новгород» Оксана Сас,

— Миссис Псков 2018, бизнес леди Дарья Бутенко,

— действующая Мисс Псковская область 2020 Мария Михайлова,

— директор компании «Центр кровельных и фасадных систем», депутат городской думы Денис Иванов,

— действующая Миссис Псковская область 2020 Наталья Красикова,

— директор по маркетингу и рекламе завода «Псков-Полимер» (торговая марка Nordman) Алексей Сорокин,

— дейстующая Миссис Великие Луки 2021, автор-исполнитель, руководитель вокальной студии, многократный лауреат и победитель российских и международных конкурсов Светлана Фетисова.