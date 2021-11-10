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Общество

Юнармейцы из Пскова передали «Эстафету дружбы» в Новгородскую область 

13.11.2021 19:06|ПсковКомментариев: 0

Юнармейцы из Пскова передали «Эстафету дружбы 2021» в Новгородскую область. Об этом сообщается в группе Псковского регионального отделения движения «Юнармия» в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Видео: группа Псковского регионального отделения движения «Юнармия» в социальной сети «ВКонтакте»

«2021 год — год 80-летия начала блокады Ленинграда. Именно ноябрьские дни 1941 года стали самыми тяжелыми для ленинградцев», - напомнили юнармейцы. 

В своем сюжете псковичи рассказывают о продовольственном обозе для блокадного Ленинграда, собранном в партизанском крае и добравшемся с оккупированной территории через линию фронта в окруженный город.

Теги: #юнармия #Псковская область #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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