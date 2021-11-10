Общество

Юнармейцы из Пскова передали «Эстафету дружбы» в Новгородскую область

Юнармейцы из Пскова передали «Эстафету дружбы 2021» в Новгородскую область. Об этом сообщается в группе Псковского регионального отделения движения «Юнармия» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа Псковского регионального отделения движения «Юнармия» в социальной сети «ВКонтакте»

«2021 год — год 80-летия начала блокады Ленинграда. Именно ноябрьские дни 1941 года стали самыми тяжелыми для ленинградцев», - напомнили юнармейцы.

В своем сюжете псковичи рассказывают о продовольственном обозе для блокадного Ленинграда, собранном в партизанском крае и добравшемся с оккупированной территории через линию фронта в окруженный город.