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Псковский врач рассказала, что может спровоцировать обострение бронхиальной астмы

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко выступила лектором в онлайн-трансляции учебного центра Общероссийской общественной организации «Российское научное медицинское общество терапевтов». Тема доклада - «Роль малых дыхательных путей в патогенезе и лечении бронхиальной астмы». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте больницы.

«Бронхиальная астма – это серьезное хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, сопровождающееся гиперреактивностью бронхов и проявляющееся приступами экспираторного удушья или кашля, вследствие развивающейся бронхиальной обструкции», - пояснили в больнице.

На лекции была отмечена роль малых дыхательных путей как мишени для противовоспалительной терапии, возможности применения мелкодисперсных аэрозолей в лечении астмы. Детально разбирались особенности клинической фармакологии, клинические эффекты и безопасность современных ингаляционных кортикостероидов, изменений в рекомендациях GINA и клинических рекомендациях РРО.

«Бронхиальная астма – болезнь, которую невозможно вылечить. Относитесь внимательнее к своему здоровью», - призвали специалисты.

Обострение бронхиальной астмы, по их словам, могут спровоцировать:

• лекарственные препараты (в первую очередь нестероидные противовоспалительные лекарства и ацетилсалициловая кислота);

• частые стрессовые ситуации;

• аллергены (еда, грибные споры, шерсть животных, клещи, пыль, пыльца растений);

• раздражающие факторы окружающей среды (дым от сигарет, выхлопные газы, аромат парфюма, спреи);

• проникновение в организм бактерий и вирусов (грипп, бронхит, синусит, простудные заболевания);

• ненормированные физические нагрузки (особо плохо сказываются при пониженной температуре).