Псковский врач рассказала, что может спровоцировать обострение бронхиальной астмы

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко выступила лектором в онлайн-трансляции учебного центра Общероссийской общественной организации «Российское научное медицинское общество терапевтов». Тема доклада - «Роль малых дыхательных путей в патогенезе и лечении бронхиальной астмы». Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте больницы.
На лекции была отмечена роль малых дыхательных путей как мишени для противовоспалительной терапии, возможности применения мелкодисперсных аэрозолей в лечении астмы. Детально разбирались особенности клинической фармакологии, клинические эффекты и безопасность современных ингаляционных кортикостероидов, изменений в рекомендациях GINA и клинических рекомендациях РРО.
Обострение бронхиальной астмы, по их словам, могут спровоцировать:
• лекарственные препараты (в первую очередь нестероидные противовоспалительные лекарства и ацетилсалициловая кислота);
• частые стрессовые ситуации;
• аллергены (еда, грибные споры, шерсть животных, клещи, пыль, пыльца растений);
• раздражающие факторы окружающей среды (дым от сигарет, выхлопные газы, аромат парфюма, спреи);
• проникновение в организм бактерий и вирусов (грипп, бронхит, синусит, простудные заболевания);
• ненормированные физические нагрузки (особо плохо сказываются при пониженной температуре).