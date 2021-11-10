Общество

Псковский управленец вышла в финал конкурса «Лидеры России»

Управленец из Пскова вышла в финал конкурса «Лидеры России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Сотрудница Псковского политехнического колледжа Елена Бузницкая вышла в финал трека «Культура» конкурса «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего финалистами стали 106 управленцев в сфере культуры из 33 регионов России.

«Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес

к данному направлению со стороны участников. Желаю успехов в воплощении ваших актуальных и интересных инициатив, поиске новых идей на благо развития отечественной культуры», – обратилась к финалистам куратор трека «Культура», министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В торжественном открытии финала трека принял участие Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

Всего на участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявку 6 700 из различных регионов России. Участники прошли через дистанционные отборочные испытания, выполнили задания на проверку управленческих компетенций и общих знаний в сфере истории и культуры. По результатам отбора участники, показавшие наилучшие результаты, получили приглашение в очный этап.

«Трек "Культура" впервые появился в четвертом сезоне «Лидеров России» для того, чтобы найти руководителей, способных создавать и развивать важные культурные проекты, умеющих тонко чувствовать запросы времени, грамотно выстраивать работу в коллективе, видеть системно, вовремя замечать и предотвращать выгорание творческих коллег, вдохновлять команду на новые, порой кажущиеся нереализуемыми проекты – это лишь некоторые качества, которые требуются от управленца в сфере культуры сейчас. "Культура" –самый женский трек конкурса, среди финалистов этого сезона девушки составили 40%. Приятно, что на руководящих должностях с каждым годом все больше активных и целеустремленных женщин», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

13 ноября стартовали оценочные мероприятия, а 14 ноября финалистов ожидают встречи с наставниками конкурса, лекции от известных деятелей культуры, инсайт-сессия «Культура 2035», в завершение дня будут объявлены имена победителей трека.

Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры. Победители смогут принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях.