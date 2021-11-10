Общество

Сельскую школу отремонтировали в Дедовичском районе

Сельскую школу отремонтировали в Дедовичском районе. Об этом администрация Дедовичского района сообщила в социальных сетях.

Фото здесь и далее: администрация Дедовичского района

«Долгожданный ремонт кровли в филиале "Красногорская школа" завершен. На эти цели по ходатайству главы района Геннадия Афанасьева губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил из областного бюджета 4 миллиона 919 тысяч рублей», - отметили в администрации.

Рабочие полностью заменили стропильные части крыши, обрешетку, а также шифер одноэтажной части здания и спортзала. Разрушающуюся кровлю заменил оцинкованный профлист с покрытием. Кроме того, рулонную кровлю заменили на двухэтажной части школы и пристройке к спортивному залу. Помимо этого удалось произвести ремонт существующих и устройство новых козырьков над входами.

Общая площадь работ составила 200 квадратных метров. По всему периметру крыши смонтировали систему водосточного слива. Сроки работ были сжатыми, но подрядная организация ООО «РУС» выполнила все работы качественно и вовремя, подчеркнули в администрации.