Общество

Гидрометцентр России предупредил о температурных аномалиях

По прогнозам, на следующей неделе одни регионы ожидает резкое похолодание, другие - резкое потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Регионы Северо-Западного федерального округа ожидает температура выше нормы на четыре-семь градусов с 16 ноября, отметил он.

«Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов», - добавил Роман Вильфанд.

При этом в регионы Урала придет аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов, рассказал метеоролог.