Общество

Стало известно, будет ли «Луки Парк» работать в новогоднюю ночь

Стало известно, будет ли «Луки Парк» работать в новогоднюю ночь и какие сюрпризы к Новому Году подготовила команда парка. Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на слова руководителя инвестиционной компании «АИК» Александра Терентьева.

Александр Терентьев отметил, что в «Луки Парке» планируют работать в новогоднюю ночь, как и в прошлом году.

Фото: «Луки.ру»

«Кстати, на новогодние праздники жители города и гости выпили более 300 литров безалкогольного глинтвейна. В этом сезоне команде Парка также есть, чем удивить жителей и гостей города», - добавил портал «Луки.ру».

Как и в прошлом сезоне, в Парке появится новогодняя елка. Кроме того, планируется увеличить количество украшений и гирлянд. Также украшения появятся и на прилегающей к парку территории.

«В Новый год великолучан ожидают новые развлечения. По этому поводу в парке закупили новое оборудование. Что это будет — пока что остается загадкой», - добавил Александр Терентьев.

Сотрудники «Луки Парка» надеются, что в гости приедут все туристы, которые побывали здесь в прошедшие новогодние праздники.