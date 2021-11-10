Общество

В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо в Минтруд.

По мнению парламентария, это поможет повысить дисциплину, замотивировать работников и продемонстрировать социальную направленность политики России.

«Прошу вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении к главе ведомства Антону Котякову.

Виталий Милонов отметил, что российский климат, особенно осенью и зимой, не способствует продуктивности: короткий световой день, холод, осадки и другие погодные особенности негативно сказываются как на эмоциях людей, так и на здоровье, поэтому не позволят трудиться в полную силу.

Кроме того, депутат заявил, что в рабочий день россиян должно входить время, потраченное на дорогу из дома. «Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы», — заявил парламентарий. Таким образом, жители России работают по 10-11 часов вместо положенных восьми, подытожил он.