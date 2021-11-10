Общество

Ученые заявили о связи побочных эффектов от вакцинации со страхом

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса зависят от негативных ожиданий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование датских ученых, опубликованное в журнале «Psychotherapy and Psychosomatics».

Так, исследователи утверждают, что, боясь побочных эффектов, можно спровоцировать организм на появление симптомов, которые им соответствуют. Само исследование представляло собой опрос испытуемых об ожидаемых побочных эффектах после вакцинации и сравнение их слов и эмоций с реальными побочными эффектами.

«Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека», — приводит слова профессора из Орхусского университета Лене Васе издание DR.

Она отметила, что участники, которые ожидали сложных побочных эффектов, после укола чаще чувствовали себя хуже. Такое поведение может объясняться эффектом ноцебо. В отличие от эффекта плацебо, который демонстрирует, как положительные ожидания от лечения вызывают у организма позитивную реакцию, эффект ноцебо работает наоборот.

«Если вы ждете, что сейчас будет больно, само ожидание боли активизирует многие из тех областей мозга, что задействованы, когда вы действительно испытываете боль», — объяснила ученый.

12 июля доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что страх перед вакцинацией от коронавируса является психологической ошибкой, от которой необходимо избавляться. Он отметил, что только вакцинация может помочь избавиться от постоянного стресса, связанного со страхом заболеть коронавирусом.