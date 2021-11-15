Общество

Негативных последствий при многократной ревакцинации от коронавируса нет – Гинцбург

Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Были (случаи ревакцинации несколько раз), наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», - отметил ученый.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Александр Гинцбург сказал: «Абсолютно никаких».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 миллиона человек и ревакцинировать 9 миллионов.