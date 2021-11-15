Общество

В Плюсском районе сотрудников прокуратуры не пустили с проверкой в котельные

На директора муниципального предприятия в Плюсском районе завели дело за невыполнение требований прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что руководство предприятия воспрепятствовало проверке соблюдения правил эксплуатации объектов теплоснабжения. Это выразилось в попытке недопуска сотрудников прокуратуры в здания котельных и непредставлении документов, имеющих отношение к проверке.

Мировой судья рассмотрел материалы возбужденного прокурором дела об административном правонарушении.

Директора муниципального предприятия привлекли к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде штрафа.