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Общество

Проблемные вопросы подготовки кадров обсудили на конференции ФСИН в Пскове

15.11.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

Псковский филиал Академии ФСИН России провел IV Международную конференцию «Правоохранительные органы России: проблемы формирования взаимодействия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В дистанционной конференции в Zoom приняли участие представители органов власти, территориальные органы ФСИН России, силовые ведомства, 24 образовательных организации России и Республики Беларусь. Они представили более 170 научных работ.

Конференция проходила с 11 ноября по 12 ноября. В первый день работали секции для профессорско-преподавательского состава: «История правоохранительных органов России и государств ближнего зарубежья», «Актуальные вопросы деятельности правоохранительных органов», «Организационно-правовые проблемы функционирования правоохранительных органов», «Проблемные вопросы подготовки кадров для правоохранительных органов».

Во второй день провели секции для курсантов и студентов: «История развития и функционирования правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья», «Основные направления деятельности правоохранительных органов России и стран ближнего зарубежья», «Организационно-правовые аспекты исполнения наказаний», «Специфика подготовки кадров и прохождения службы в правоохранительных органах».

Также начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев отметил, что ежегодно количество участников растет, и расширяется их география. Докладчики, по словам Александра Сысоева, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и невозможность приехать в Псков, выступили в дистанционном формате «с интересными содержательными докладами, раскрывающими тему конференции».

По итогам прошедшего мероприятия будет издан сборник с докладами участников.

В этом году в работе конференции приняли участие Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России, Центр военно-врачебной экспертизы в уголовно-исполнительной системе ФСИН России, Научно-исследовательский институт ФСИН России, Департамент исполнения наказаний по городу Минску и Минскиой области МВД Республики Беларусь, территориальные органы ФСИН России, администрация, силовые ведомства, суды и общественные организации Псковской области, Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург), Академия МВД Республики Беларусь, Международный университет «МИТСО» (Республика Беларусь), образовательные организации ФСИН и МВД России из 12 субъектов Российской Федерации.

Теги: #псков #Академия ФСИН #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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