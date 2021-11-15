Общество

Детский игровой комплекс отремонтировали на Золотой набережной в Пскове

Несколько детских площадок отремонтировали в Пскове в рамках муниципального контракта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт завершили на следующих объектах:

- детской игровой площадке на территории Финского парка;

- детском игровом комплексе, расположенном на Золотой набережной, напротив дома №6 на Советской набережной;

- детском игровом комплексе на улице Труда, на пересечении с улицей Первомайской, у церкви Спаса Нерукотворного образа с Жабьей Лавицы.

Подрядчик привел в порядок игровой городок с горкой, игровые элементы «балансир», «кораблик», отремонтировал и покрасил деревянные элементы спортивных бревен-брусьев, песочницы, заменил элементы из фанеры, пластмассовый переход (туннель), покрасил подвесные элементы и металлические конструкции площадок.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществлялось за счет средств городского бюджета.