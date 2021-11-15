Общество

Псковские росгвардейцы изъяли 7 единиц оружия за неделю

7 единиц гражданского оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 8 по 14 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 53 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, также выявили 8 административных правонарушений и изъяли 7 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал госуслуг.

При подаче электронного заявления действует скидка 30%.