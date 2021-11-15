Общество

Псковские специалисты развеяли популярные мифы о зубных врачах

Ученые давно доказали, что даже наигранная улыбка может положительно повлиять на эмоциональное состояние человека. Но, кроме этого, улыбка обладает множеством полезных свойств: помогает улучшить отношения с людьми, почувствовать уверенность, отвлечься от негативных мыслей, снизить уровень стресса.

Многие люди стесняются улыбаться из-за плохих зубов. Они годами откладывают поход к стоматологу, потому что уверены – это больно, страшно и дорого. Многие считают, что раз ничего не болит, то визит к врачу можно отложить. Но и это мнение ошибочно.

Профилактика важна и жизненно необходима. Тем более, технологии давно шагнули вперед, и поход к стоматологу может быть безболезненным и не ударить по карману.

«МК в Пскове» совместно со специалистами псковских стоматологий развеял самые популярные мифы о зубных врачах.