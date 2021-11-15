Общество

В Пскове продолжается ремонт дворов

Ремонт дворовых территорий продолжается в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция включают в себя замену асфальтобетонных покрытий проездов, тротуаров и парковок, регулировку высоты крышек колодцев, установку новых бордюров, благоустройство газонов.

Так, подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» завершает обновление двора дома №30 на улице Розы Люксембург и у дома №11 Ольгинской набережной.

Продолжается реконструкция на улицах Ижорского Батальона у дома №6 и Звездной у дома №20, которую ведет ООО «Дорожник-2010».

Также подрядчик ООО «НВС» подготовил для укладки асфальта дворовые территории у дома №30 на Октябрьском проспекте, №7 на улице 23 июля, №5 на Гоголя и №77 на Советской. Эта же организация проводит ремонт на улицах Юбилейной, 75 и Яна Фабрициуса, 13 и 22.

Кроме того, в ближайшее время начнутся работы во дворах по адресам: Рижский проспект, 44а, 62а, 63, 64а, улица Народная, 47.

Управление городского хозяйства поручило подрядчику ООО «НВС» ускорить обновление территорий, чтобы не сорвать сроки контракта.

Проект «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» субсидируется из областного бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ субъектов РФ.