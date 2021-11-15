Общество

ПЛН остается самым популярным новостным сайтом в Псковской области - Яндекс

Псковская Лента Новостей, по версии Яндекса, остается самым популярным новостным сайтом в Псковской области, опережая ближайшего конкурента в два раза.

В ноябре 2021 года индекс качества сайта (ИКС) Псковской Ленты Новостей достиг показателя в 6 350 пунктов. ИКС ближайшего конкурента — ПАИ — вдвое меньше и равен 3 150 пунктам. На протяжении 2020-2021 годов наблюдается стабильный рост индекса качества ПЛН.

Динамика ИКС ПЛН и ПАИ за последний год

Индекс качества сайта заключается в определении авторитетности и востребованности интернет-ресурса с учетом качественной характеристики. По факту это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей (а не для других сайтов и СМИ) с точки зрения Яндекса, являющегося главной поисковой системой в российском сегменте интернета. Таким образом ИКС - это главный параметр, который определяет место конкретного средства массовой информации в медиапространстве.

При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и алгоритмов Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса.

Подробнее о том, что такое индекс качества сайта (ИКС), можно прочитать здесь.