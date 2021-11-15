Общество

Псковские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Четверо старшеклассников из Псковской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в детском центре «Артек». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации

В числе победителей сразу три одиннадцатиклассника: Денис Жгунов из многопрофильного правового лицея № 8, Олег Михайлов из гуманитарного лицея Пскова, а также ученица средней общеобразовательной школы № 2 Софья Петрова. Все они получили сертификат на миллион рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Кроме того, в числе победителей от региона и ученик 9 класса великолукского лицея № 11 Арсений Иванов, который выиграл сертификат на 200 тысяч рублей, он сможет направить деньги на образование и саморазвитие.

«Это было по-настоящему крутое и тяжелое испытание, где каждый участник смог показать свои сильные качества. Огромное количество эмоций и друзей! Решение кейсов и различные испытания, действительно, заряжают», — поделился впечатлениями Арсений Иванов.

Всего победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» в этом году стали 600 старшеклассников. Псковскую область в финальных испытаниях представляли 12 школьников. Это учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов.

Кроме того, сегодня в Нижний Новгород прибыла еще одна делегация Псковской области для участия в финале конкурса «Большая перемена» среди обучающихся учреждений среднего профессионального образования. В составе региональной команды 11 человек. Это направление на конкурсе реализуется впервые.

В областной администрации отметили, что по решению губернатора участникам от Псковской области оказали поддержку в подготовке и организации поездки. Деньги выделили из резервного фонда администрации региона.