Победители «Курчатовского турнира» в Пскове разработали сироп для повышения иммунитета

Итоги межпредметных инженерных соревнований «Курчатовский турнир» подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.
Четырнадцать команд школьников 8-11-х классов презентовали решения открытых задач в прошедшие выходные. Задания были разработаны специалистами национального исследовательского центра «Курчатовский институт». От конкурсантов требовались знания в сфере биологии, химии, физики, программирования и так далее.
Кроме того, задачи были посвящены экологии: часть команд размышляла над созданием экопромзоны с определенными предприятиями и продумывала вторичную переработку отходов производства.
«На территории нашей экопромзоны было расположено четыре предприятия: химзаводы, завод по переработке отходов и ТЭЦ. Мы произвели математические расчеты и предложили разместить на территории пятый водоочистительный завод, который поможет вторично использовать некоторые выбросы от других предприятий», - рассказала участница турнира Анна Попова.
Одна из команд разработала состав детского лекарственного сиропа с натуральным составом для повышения иммунитета в рамках трека «Создание антисептических средств из природных материалов». Кроме того, проводились соревнования в треках «Предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией» и «Расчет теплопроводности материалов современной электроники».
«Любые турниры среди школьников мотивируют детей идти учиться, что-то создавать. Ребенок видит, что его труд оценивается учеными, специалистами. Чем больше подобных турниров, тем больше будет созидателей», - отметила заместитель директора департамента образовательной деятельности и молодежной политики НИЦ «Курчатовский институт» Вера Венедиктова.
«В прошлом году я поучаствовала и узнала, что существует биоинформатика. И, думаю, что это именно то, чем я хочу заниматься в жизни», - рассказала участница Вера Вечерская.
Стажировка в Курчатовском институте — один из подарков победителям и призёрам. Еще один приз — приоритетная возможность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орленок».
Список призеров и победителей:
Мероприятие также проходит в Севастополе, Симферополе, Ленинградской области и Москве.