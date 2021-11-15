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Победители «Курчатовского турнира» в Пскове разработали сироп для повышения иммунитета

Итоги межпредметных инженерных соревнований «Курчатовский турнир» подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Четырнадцать команд школьников 8-11-х классов презентовали решения открытых задач в прошедшие выходные. Задания были разработаны специалистами национального исследовательского центра «Курчатовский институт». От конкурсантов требовались знания в сфере биологии, химии, физики, программирования и так далее.

Кроме того, задачи были посвящены экологии: часть команд размышляла над созданием экопромзоны с определенными предприятиями и продумывала вторичную переработку отходов производства.

«На территории нашей экопромзоны было расположено четыре предприятия: химзаводы, завод по переработке отходов и ТЭЦ. Мы произвели математические расчеты и предложили разместить на территории пятый водоочистительный завод, который поможет вторично использовать некоторые выбросы от других предприятий», - рассказала участница турнира Анна Попова.

Одна из команд разработала состав детского лекарственного сиропа с натуральным составом для повышения иммунитета в рамках трека «Создание антисептических средств из природных материалов». Кроме того, проводились соревнования в треках «Предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией» и «Расчет теплопроводности материалов современной электроники».

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«Любые турниры среди школьников мотивируют детей идти учиться, что-то создавать. Ребенок видит, что его труд оценивается учеными, специалистами. Чем больше подобных турниров, тем больше будет созидателей», - отметила заместитель директора департамента образовательной деятельности и молодежной политики НИЦ «Курчатовский институт» Вера Венедиктова.

«В прошлом году я поучаствовала и узнала, что существует биоинформатика. И, думаю, что это именно то, чем я хочу заниматься в жизни», - рассказала участница Вера Вечерская.

Стажировка в Курчатовском институте — один из подарков победителям и призёрам. Еще один приз — приоритетная возможность поехать на тематическую смену в ВДЦ «Орленок».

Список призеров и победителей:

Трек «Предсказание свойств материалов перед их разработкой, созданием и эксплуатацией».

Призеры: команда «С органикой» (Зоя Малова, Иван Вистин, Артем Герасимов, Даниил Сапожков, Алена Андреева).

Призеры: команда «С органикой» (Зоя Малова, Иван Вистин, Артем Герасимов, Даниил Сапожков, Алена Андреева). Трек «Расчет теплопроводности материалов современной электроники».

Победители: команда «Одаренные» (Тимофей Шаповалов, Кирилл Васильев, Артемий Звонков, Константин Зверев). Призеры: команда «Продам гараж» (Никита Васильев, Даниил Медведев, Георгий Няппинен, Данила Паламарчук).

Победители: команда «Одаренные» (Тимофей Шаповалов, Кирилл Васильев, Артемий Звонков, Константин Зверев). Призеры: команда «Продам гараж» (Никита Васильев, Даниил Медведев, Георгий Няппинен, Данила Паламарчук). Трек «Проектирование экопромзоны с замкнутыми энергетическими и материальными потоками».

Победители: команда «Ecolife» (Екатерина Бояринова, Иван Вальков, Камила Новикова, Анна Попова), команда «Эко-гвозди» (Карина Виноградова, Арина Герасимова, Антон Марковский, Анастасия Мохова).

Победители: команда «Ecolife» (Екатерина Бояринова, Иван Вальков, Камила Новикова, Анна Попова), команда «Эко-гвозди» (Карина Виноградова, Арина Герасимова, Антон Марковский, Анастасия Мохова). Трек «Создание антисептических средств из природных материалов».

Победители: команда «Per aspera ad astra» (Эмилия Агасой, Полина Белик, Дарья Кальченко, Ксения Руденок, Михаил Федоров).

Призеры: команда «Пинус сильвестрис» (Олег Звонцов, Анна Ильина, Александра Корепин, Светлана Михайлова, Иоанна Чугунова).

Мероприятие также проходит в Севастополе, Симферополе, Ленинградской области и Москве.