Общество

Второй этап профилактической операции «Дети России» стартовал в Псковской области

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» стартовал в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он пройдет с 15 по 24 ноября.

Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование об ответственности за участие в обороте наркотических средств, а также выявление фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Во время проведения этого мероприятия сотрудники полиции проведут лекции и беседы в образовательных учреждениях области, встречи с детьми из группы риска, а также рейды по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних. Состоится акция «Наш выбор – жизнь», направленная на повышение престижа здорового образа жизни среди представителей молодого поколения.

С целью привлечения внимания молодежи к проблеме наркомании полицейские совместно с волонтерами антинаркотического движения Псковской области в социальной сети «Вконтакте» организуют онлайн-викторину «Здоровый образ жизни – это личный успех каждого!».