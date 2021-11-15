Общество

Более десяти новых общественных пространств появится в Пскове

Депутаты Псковской городской Думы рассмотрели проекты 14 муниципальных программ на предстоящие пять лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото: архив ПЛН

Глава города Елена Полонская считает наиболее важной программу «Формирование комфортной городской среды», которая уже несколько лет реализуется в Пскове.

«С 2017 года совместно с жителями мы подаем заявки на участие в данной программе, в рамках которой не только ремонтируются дворы, но и создаются новые общественные пространства. В частности, за эти годы в Пскове создано порядка пяти новых скверов, в которых благоустроены пешеходные дорожки, высажены новые зеленые насаждения, обустроены места для отдыха различных категорий граждан», - отмечает руководитель муниципалитета.

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Также власти города планируют дополнительно создать и обустроить еще 13 общественных пространств, в том числе — сквер у реки Милевка, концепцию благоустройства которого выбирают псковичи с помощью голосования на сайте госуслуг.

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«Большую помощь в реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в городе Пскове оказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Анатольевич Турчак, - подчеркнула Елена Полонская. - Благодаря его поддержке в этом году наш город дополнительно к тем 60 млн рублей, что изначально поступили в муниципальный бюджет на реализацию данной программы, дополнительно получил еще 70 млн рублей. Все эти дополнительные средства были направлены на ремонт дворовых территорий».