Общество

Сотрудник псковского ОМОН получил государственную награду

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии вручил отличившимся сотрудникам и военнослужащим государственные награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Генерал-полковник Павел Дашков вручил государственные награды сотрудникам Росгвардии и военнослужащим на церемонии, которая прошла в Ленинградской области

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» получил заместитель командира ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.