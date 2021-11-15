Общество

Псковичку избрали зампредседателя молодежного совета ТООП ФНПР на Северо-Западе

Председателя молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Наталью Мандзибуру избрали на пост заместителя председателя молодежного совета территориального объединения организаций профсоюзов ФНПР на Северо-Западе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Также в ходе заседания молодежного совета ТООП ФНПР СЗФО на площадке Zoom большинством голосов на пост нового председателя была избрали Веру Чайкину, заведующую отделом информационной и молодежной политики Новгородской областной федерации профсоюзов.

Вторя часть заседания была посвящена дальнейшим планам совместной работы молодежного совета СЗФО.

Кроме того, перед участниками выступил председатель Ассоциации ТООП ФНПР СЗФО, председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов.

«Обмен опытом, участие в мероприятиях друг друга и проведение заседаний в режиме онлайн не реже одного раза в месяц оказались самыми популярным предложениями нового состава МС», - добавили в пресс-службе.