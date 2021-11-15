Общество

Псковский инфекционист рассказала о методе лечения тяжелобольных с COVID-19

Научно-практический семинар, посвященный вопросу подхода к патогенетической терапии коронавирусной инфекции в «сегодняшних реалиях», состоялся в Псковской областной инфекционной больнице. Основной задачей семинара являлся разбор фаз течения COVID-19, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Докладчиком стала главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова.

«В ходе семинара специалист подробно рассмотрела критерии для назначения патогенетической терапии. Такой вид лечения несет в себе комплекс мер, направленных на прерывание цепи причинно-следственных отношений между различными структурными, метаболическими и функциональными нарушениями, возникающими в организме вследствие воздействия главного этиологического фактора, путем устранения основного звена патогенеза. Посредством презентации была представлена информация о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по использованию блокаторов рецепторов интерлейкина-6 для лечения коронавирусной инфекции. Данные блокаторы — класс лекарственных средств, которые спасают жизнь пациентам с тяжелой или критической формой COVID-19, особенно при назначении вместе с кортикостероидами. Также специалистами Псковской областной инфекционной больницы были подробно разобраны временные интервалы назначения противовоспалительной терапии», - говорится в сообщении.

Дополнительно озвучили результаты изучения влияния кортикостероидов по сравнению со стандартным лечением, а также эффект терапии глюкокортикостероидами у пациентов с тяжелым течением заболевания.