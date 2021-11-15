Общество

Жителей Острова-3 беспокоит «лестница-убийца»

Жителей Острова-3 беспокоит «лестница-убийца». Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вопрос, который всерьез беспокоит жителей Острова-3, – это так называемая "лестница-убийца". Маршрут многих людей по ней проходит ежедневно, иных путей нет. Нужно ее сносить и строить новую», - рассказал Армен Мнацаканян, подводя итоги встречи с жителями двух бывших военных городков – Остров-2 и Остров-3.

По его словам, вопрос состоит в том, как законно выделить средства на ремонт объекта, который находится на земле, не принадлежащей муниципалитету. «Жители справедливо возмущаются тому, что проблема долго не решается. Но военное ведомство не спешит передавать землю. Планирую обратиться с просьбой о содействии по этому вопросу к нашему сенатору Андрею Турчаку», - отметил вице-спикер регионального парламента.

В Острове-2 местные жители озадачены затянувшимся строительством здания районного отдела полиции: люди не понимают, будет ли создан пункт полиции или им ждать еще одну «заброшенку». «Будем выяснять положение дел», - отреагировал на просьбы островичей Армен Мнацаканян.

Также он заметил, что состояние местных дорог оставляет желать лучшего. «В данный момент стоимость их ремонта администрация обсчитывает. Однако, вся сложность в том, что земля бывшего городка по-прежнему является собственностью Минобороны. А значит, местным властям выделять средства на благоустройство практически​ невозможно. Еще одна проблема – нет документов на инженерные сети. А это значит, что составление проектно-сметной документации на любой вид ремонта – настоящее испытание. Это все равно, что делать человеку паспорт без наличия свидетельства о рождении. Сейчас над задачей разработки ПСД на инженерные сети по Острову-3 бьются сотрудники администрации. Средства получены по линии Фонда реформирования ЖКХ», - сообщил вице-спикер регионального парламента.