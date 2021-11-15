Общество

Компанию «Экопром» поблагодарили за уборку кладбища в Стругокрасненском районе

Регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») поблагодарили за уборку территории кладбища у церкви Флора и Лавра в деревне Хредино Стругокрасненского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«В сообщения нашей группы пришли слова благодарности за уборку кладбища. В прошедшую субботу наша техника работала в Стругокрасненском районе. Одной из точек стала уборка кладбища у церкви Флора и Лавра в деревне Хредино. Григорий Алексеев, водитель ломовоза, который у нас отправляется на механизированную уборку больших свалок, более часа работал на прилегающей к церкви территории. "Быстро, чисто, доброжелательно", - отзываются о его работе», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что морозы уже наступают, поэтому стоит подумать о вывозе мусора и листвы с территории кладбищ заранее.