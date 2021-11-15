Общество

В сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев

В сертификаты вакцинации от COVID-19, которые вскоре придется предъявлять в большинстве общественных мест, могут добавиться фотографии. Этот вопрос в конце прошлой недели обсуждался в Минцифры.

Цель этой меры — сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов, отметил собеседник «Известий» (неназванный высокопоставленный федеральный чиновник - ред.). Сейчас сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт. Но если проверяющий будет сразу видеть еще и фото получателя сертификата, подтверждать личность, по сути, двумя документами не потребуется, что и будет способствовать сокращению времени проверки, пояснил источник.

Откуда возьмутся фото — пока дискуссионный вопрос, добавил он. Это могут быть кадры, загруженные самими пользователями на «Госуслуги», то есть, по сути, селфи, либо заверенные фотографии из Единой биометрической системы, говорит источник «Известий».

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта, в соответствии с которыми с 1 февраля и до 1 июня 2022 года QR-коды вводятся в непродовольственных магазинах, общепите, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. До 1 февраля 2022 года для посещения непродовольственных магазинов и общепита можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность останется только у обладателей медотвода.