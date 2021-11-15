Общество

Каждому второму жителю СЗФО работа мешает путешествовать

Если бы не работа, каждый второй житель СЗФО занялся бы семьей и начал путешествовать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

54% опрошенных в СЗФО, если бы им не нужно было каждый день ходить на работу и зарабатывать на жизнь, занялись бы семьей – данный вариант оказался самым популярным причем и у мужчин, и у женщин в равных долях.

На втором месте по популярности – путешествия. Этот вариант указали 48% респондентов. Причем путешествовать хотят больше всего жители СЗФО в возрасте от 35 до 44 лет – от них поступило 60% положительных ответов.

На третьем месте по популярности среди альтернатив рабочему времени у жителей СЗФО – саморазвитие (44%), причем этот вариант чаще других выбирали представители молодого поколения от 18 до 24 лет: 60% случаев против 45% у респондентов в возрасте от 55 лет.

Различные хобби и их развитие выбрали 42% жителей СЗФО. Интересно, что хобби как вариант чаще выбирали мужчины (52% против 47% у женщин), отметили в пресс-службе.

При этом каждый пятый опрошенный в СЗФО (21%) заявил, что все равно работал бы, но уже не ради денег, а просто ради интереса. Причем наибольшую долю таких ответов (72%) дали респонденты старшего возраста: от 45 до 55 лет и больше.

Еще 15% жителей СЗФО активно занялись бы спортом, если бы не пришлось ходить на работу каждый день. Важно, что спорт как замену ежедневной работе почти в равных долях выбирали респонденты всех возрастных групп.

Наука как замена ежедневной работе интересует лишь 2% жителей СЗФО, причем чаще всего молодое поколение от 18 до 24 лет. Также соискатели до 24 лет хотели бы проводить свободное время в тусовках (10%) или за ведением блогов (6%).