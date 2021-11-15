Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья

Субботник по посадке сосен прошел в Великих Луках по инициативе общественного советника главы города Николая Козловского Натальи Егоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Деревья высадили вдоль путепровода на проезде Парашютном. К экологическому десанту присоединились сотрудники МП «Зеленхоз» и местные жители.
Всего удалось высадить около 14 сосен.
Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм, добавили в пресс-службе администрации города.