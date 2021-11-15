Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Моя История вкусных завтраков
Мифы о стоматологах развеяны
Благоустройство для всех
Дима Билан юбилейный тур
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
горводоканал успехи и планы
работа затылком
декодируем QR-реальность
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
 
 
 
ещё Общество 15.11.2021 09:008 «Спутник»-фри: все, что вы хотели узнать о медотводах в Псковской области 16.11.2021 09:450 Счетная палата: Российская система ОМС работает недостаточно эффективно 16.11.2021 09:330 «Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурсов для детей сотрудников предприятия 16.11.2021 09:201 Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья 16.11.2021 09:050 Каждому второму жителю СЗФО работа мешает путешествовать 16.11.2021 08:503 Более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область
 
 
 
Самое популярное 10.11.2021 08:5512 Женщина погибла под колесами автобуса в Пскове 11.11.2021 12:3717 Псковичка пожаловалась, что не смогла попасть в магазин без QR-кода 09.11.2021 09:340 В Пскове умер хирург Александр Васильев 10.11.2021 12:1530 Псковский губернатор привился от коронавируса 13.11.2021 11:4821 Беременная псковичка заразилась коронавирусом и умерла в больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья

16.11.2021 09:20|ПсковКомментариев: 1

Субботник по посадке сосен прошел в Великих Луках по инициативе общественного советника главы города Николая Козловского Натальи Егоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Деревья высадили вдоль путепровода на проезде Парашютном. К экологическому десанту присоединились сотрудники МП «Зеленхоз» и местные жители.

Всего удалось высадить около 14 сосен.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм, добавили в пресс-службе администрации города.

Теги: #великие луки #путепровод #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?
В опросе приняло участие 124 человека
16.11.2021, 10:050 Почти 120 псковичей оштрафованы за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования 16.11.2021, 10:010 Постельное белье сгорело в квартире на Рижском проспекте в Пскове 16.11.2021, 09:590 Два ребенка в Псковской области отравились угарным газом из-за неисправности вентиляции 16.11.2021, 09:470 Труп мужчины обнаружили при тушении пожара в Себежском районе
16.11.2021, 09:450 Счетная палата: Российская система ОМС работает недостаточно эффективно 16.11.2021, 09:341 Пенсионерка попала в больницу после ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.11.2021, 09:330 «Псковские тепловые сети» объявили о старте конкурсов для детей сотрудников предприятия 16.11.2021, 09:201 Вдоль путепровода в Великих Луках высадили деревья
16.11.2021, 09:050 Каждому второму жителю СЗФО работа мешает путешествовать 16.11.2021, 08:503 Более 12 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 16.11.2021, 08:352 «Титан-Полимер» отправил на переработку 200 килограмм макулатуры 16.11.2021, 08:230 Минсельхоз предложил зафиксировать цены на удобрения
16.11.2021, 08:080 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.11.2021, 08:000 Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета 16.11.2021, 07:470 В Госдуме прорабатывают ужесточение наказания за подделку водительских прав 16.11.2021, 07:310 Минздрав проанализирует причины низкого освоения средств на привлечение врачей в медорганизации
16.11.2021, 07:150 Компанию «Экопром» поблагодарили за уборку кладбища в Стругокрасненском районе 16.11.2021, 07:006 В сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев 15.11.2021, 23:360 В «Псковских теплосетях» рассказали, как предприятие оказалось «без вины виноватым» 15.11.2021, 23:300 Банк России приглашает псковских предпринимателей принять участие в конференции
15.11.2021, 23:151 Анна Кузнецова: Необходимо провести анализ норм законопроекта о введении QR-кодов 15.11.2021, 23:030 Поисковики нашли заблудившуюся женщину в островском лесу. ВИДЕО 15.11.2021, 23:001 Сотрудник псковского ОМОН получил государственную награду 15.11.2021, 22:490 Рейтингомер: в стиле кьюар
15.11.2021, 22:410 Футболисты Пскова в Сочи ведут борьбу за медали финала Кубка России 15.11.2021, 22:193 Псковский инфекционист рассказала о методе лечения тяжелобольных с COVID-19 15.11.2021, 22:123 Жителей Острова-3 беспокоит «лестница-убийца» 15.11.2021, 22:000 Псковичку избрали зампредседателя молодежного совета ТООП ФНПР на Северо-Западе
15.11.2021, 21:530 Неделя креативной экономики в Псковской области пройдет в онлайн-формате 15.11.2021, 21:342 Более десяти новых общественных пространств появится в Пскове 15.11.2021, 21:140 Назван актерский состав премьерного спектакля «Зойкина квартира» в Псковском драмтеатре 15.11.2021, 21:003 Псковичам предложили сдать замененные лифты и направить вырученные деньги на нужды дома
15.11.2021, 20:520 Крестьянским ремеслам научат всех желающих в пушкинском Бугрово 15.11.2021, 20:450 Контрабанду крупной партии белорусских сигарет пресекли в Великолукском районе 15.11.2021, 20:330 Победители «Курчатовского турнира» в Пскове разработали сироп для повышения иммунитета 15.11.2021, 20:160 Валентина Александрова рассказала о региональных проектах «Справедливой России»
15.11.2021, 20:000 Второй этап профилактической операции «Дети России» стартовал в Псковской области 15.11.2021, 19:381 Большинство респондентов ПЛН выступили против доносов в прокуратуру на антипрививочников 15.11.2021, 19:172 Заключен контракт на ремонт улицы Труда в Пскове 15.11.2021, 19:010 В Пскове определили лучшие учреждения профессионального образования
15.11.2021, 18:493 Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль борьбу с COVID-19 15.11.2021, 18:310 Печерянин убил гостя кирпичом и вывез тело на болото 15.11.2021, 18:240 Новый депутат Псковской гордумы Валентина Александрова рассказала о своем стиле общения 15.11.2021, 18:143 Интерактив: Сказка без счастливого конца
15.11.2021, 17:540 Мужчина погиб в результате пулевого ранения в Великих Луках 15.11.2021, 17:442 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Есть теперь объект культурный меж поребриком и урной... 15.11.2021, 17:330 Более 10 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту» 15.11.2021, 17:180 Псковские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»
15.11.2021, 17:114 Валентина Александрова: Псковская гордума работает как единый отлаженный механизм 15.11.2021, 17:002 Итоги работы по патриотическому воспитанию молодежи обсудят в Общественном пресс-центре ПЛН 15.11.2021, 16:396 ПЛН остается самым популярным новостным сайтом в Псковской области - Яндекс 15.11.2021, 16:311 В Пскове заменят лифты в семи многоэтажных домах
15.11.2021, 16:293 Помидоры и огурцы подорожали в Псковской области почти на 60% за месяц 15.11.2021, 16:180 Псковский туроператор вышел в полуфинал всероссийского конкурса 15.11.2021, 16:091 На создание инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Моглино» направили более 700 млн рублей 15.11.2021, 16:040 Работы по замене лифтов в Пскове планируют завершить до декабря 
15.11.2021, 16:000 В Пскове продолжается ремонт дворов 15.11.2021, 15:464 Интерактив: Нашествие наркоманов   15.11.2021, 15:410 Псковичам напомнили, как получить скидку при замене водительских прав 15.11.2021, 15:383 Борис Елкин рассказал историю появления в Пскове «охранных» голубей
15.11.2021, 15:260 Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной 15.11.2021, 15:210 «Титан-Полимер» ищет партнеров для создания цифровых экоуроков для школьников 15.11.2021, 15:110 Очей очарование: кружево и шелк гостевого дома «У Покровки» 15.11.2021, 15:046 Лжереальность
15.11.2021, 15:030 Путин отменил указ об отнесении части Карелии к Крайнему Северу 15.11.2021, 14:571 Псковские специалисты развеяли популярные мифы о зубных врачах 15.11.2021, 14:540 Валентина Александрова: Депутат должен слушать, слышать и защищать права избирателей 15.11.2021, 14:532 «Лебединое озеро» на сцене псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ
15.11.2021, 14:480 В Великолукском районе работник фермерского хозяйства погиб на производстве 15.11.2021, 14:456 Темпы прививочной кампании от COVID-19 в Псковской области выросли на 9% 15.11.2021, 14:380 «Постскриптум»: О готовности Пскова к первым заморозкам, QR-кодах и муниципальном фильтре. ВИДЕО 15.11.2021, 14:380 Следственное управление проводит проверку по факту гибели рабочего на заводе «Судома»
15.11.2021, 14:350 Стали известны имена победительниц конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021» 15.11.2021, 14:211 Почти на 2% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области 15.11.2021, 14:200 Псковские росгвардейцы изъяли 7 единиц оружия за неделю 15.11.2021, 14:021 Рабочий погиб на лесозаводе в Дедовичском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru